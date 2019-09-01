Александр Поветкин: «Был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его»

Российский боксер Александр Поветкин? считает, что неплохо провел бой против британца Хьюи Фьюри. Россиянин победил единогласным решением судей и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

— Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его, — цитирует ТАСС Поветкина. — Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают. В Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой.

Опыт бьет молодость. Поветкин победил Фьюри в Лондоне