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Александр Поветкин: «Был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его»

01:00
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Российский боксер Александр Поветкин? считает, что неплохо провел бой против британца Хьюи Фьюри. Россиянин победил единогласным решением судей и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

— Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его, — цитирует ТАСС Поветкина. — Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают. В Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой.

Опыт бьет молодость. Поветкин победил Фьюри в Лондоне

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6828740

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