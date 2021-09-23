Александр Поветкин: «Буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил»

Российский боксер Александр Поветкин, который ранее объявил о завершении карьеры, поделился ожиданиями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Конечно, я буду смотреть бой и буду болеть за Усика, — сказал Поветкин в прямом эфире Instagram. — Как пройдет бой? Трудно сказать. Конечно, Джошуа мощнее и физически сильнее, наверное. Но Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьет. Будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.