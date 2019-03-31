Александр Гвоздик: "Возможно, Нгумбу приехал просто отбыть номер"

Украинский боксер Александр Гвоздик - о победе над Дуду Нгумбу. Украинец победил техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

– Не знаю, что на самом деле случилось, не был в его шкуре. Но могу точно сказать, что я не увидел, что там что-то серьезное произошло. Лично я не понимаю, что случилось, - цитирует боксера Tribuna.com. - Возможно, вы правы, возможно, парень просто приехал отбыть номер. Конечно, досадно, хотелось, чтобы это было немного иначе. Хотелось провести больше раундов, побоксировать. Тем более за это время ничего не удалось показать, потому что это было только начало боя. Была какая-то нервозность, только начала проходить, как бой уже и закончился. Не хотел стартовать с первого раунда, просто бросаться на амбразуру. Хотел прощупать соперника, начать потихонечку. Мне кажется, в тот момент, когда я начал его чувствовать, понимать, что с ним делать, потому что у него немного неловкий стиль. Вы видели сами, что происходило в ринге. Когда я начал находить свой темп и ритм, все и закончилось. Думаю, вряд ли фаны увидели, что хотели, но так бывает, я соперников себе не подбираю, к сожалению.

Гвоздик одержал 17-ю победу в 17 поединках на профессиональном ринге (14 нокаутов).