Александр Гвоздик: "Следующей должна стать обязательная защита против Маркуса Брауна"

Украинский боксер Александр Гвоздик после победы над Дуду Нгумбу сказал, что его следующим соперником может стать Маркус Браун. Украинец победил техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

– Я максимально настраивался на сегодняшнего оппонента, поэтому такие разговоры не велись. Насколько я знаю, следующей должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна, - цитирует боксера Tribuna.com. - Если промоутеры смогут договориться об унификации, то будет унификация. Пока я планов не знаю. Сейчас возьму передышку, а потом буду разговаривать с тренерами, промоутерами и менеджерами.

Гвоздик одержал 17-ю победу в 17 поединках на профессиональном ринге (14 нокаутов).