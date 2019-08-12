Александр Гвоздик: "Бетербиев победил меня в любителях, у меня мотивация взять реванш"

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик сказал, что у него дополнительная мотивация перед боем против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева. Украинец хочет взять у россиянина реванш за поражение на любительском уровне в 2009 году.

- Я отлично знаком с ним, он был очень хорошим любителем. Мы провели бой в 2009 году, и он победил, - цитирует BoxingTalk Гвоздика. - Так что у меня дополнительная мотивация взять реванш спустя 10 лет. Сейчас мы уже другие боксеры, другие люди, но для меня здорово получить этот реванш.

Я знаю, что он опасный и сильный боксер, и это будет непростой вызов.

Бой Гвоздика и Бетербиева состоится 18 октября в Филадельфии.