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Сегодня, 15:12

Александр Емельяненко: «Я сказал мне не нужна корона? Я передумал!»

Александр Емельяненко сообщил, что готовится к бою с Дациком
Виктория Кравченко
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) опубликовал видео с тренировки, подтвердив, что он продолжает тренироваться и готовиться к бою с Вячеславом Дациком (6-8).

«Я сказал мне не нужна корона? Я передумал!» — прокомментировал свое видео Емельяненко.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Бокс
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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