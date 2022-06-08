Александр Емельяненко: «Я сказал мне не нужна корона? Я передумал!»
Александр Емельяненко сообщил, что готовится к бою с Дациком
Российский боец Александр Емельяненко (28-9) опубликовал видео с тренировки, подтвердив, что он продолжает тренироваться и готовиться к бою с Вячеславом Дациком (6-8).
«Я сказал мне не нужна корона? Я передумал!» — прокомментировал свое видео Емельяненко.
Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.
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