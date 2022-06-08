Александр Емельяненко: «Я сказал мне не нужна корона? Я передумал!»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) опубликовал видео с тренировки, подтвердив, что он продолжает тренироваться и готовиться к бою с Вячеславом Дациком (6-8).

«Я сказал мне не нужна корона? Я передумал!» — прокомментировал свое видео Емельяненко.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.