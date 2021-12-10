Батыргазиев проведет следующий профессиональный бой 24 декабря

Поединок с участием олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева возглавит вечер профессионального бокса, который пройдет 24 декабря в УСК «Крылья Советов» в Москве, информирует пресс-служба Федерации бокса России.

Батыргазиев (4-0-0 (КО 4)) проведет свой второй бой на профессиональном ринге после победы на Олимпийских играх в Токио.

Соперником станет венесуэлец Франклин Манзанилла (20-7-0 (КО 19)). Этот поединок за пояс IBF International в полулегком весе возглавит вечер бокса.

Батыргазиев провел последний бой по профессионалам 11 октября 2021 года в Уфе за титул чемпиона Европы по версии WBO. Россиянин одержал победу техническим нокаутом над итальянцем албанского происхождения Лазе Суатом (25-7-1, КО 7) во втором раунде.

33-летний Манзанилла последний раз выступил в октябре 2021 года, уступив единогласным решением судей мексиканцу Кристоферу Лопесу Родригесу.