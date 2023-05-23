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Жан-Клод Ван Дамм: «Я разбираюсь в боксе — Ломаченко победил Хейни»

Руслан Минаев
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Жан-Клод Ван Дамм.
Фото Global Look Press

Актер Жан-Клод Ван Дамм поделился мнением о результате поединке за звание абслютного чемпиона мира между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

«Разница в 11 лет. Хейни сегодня проиграл, а Ломаченко — победил. Все очень просто. Это американская публика, поединок обслуживали судьи из США.

Я люблю бокс и разбираюсь в единоборствах, и этот парень совершенно точно проиграл", — сказал Ван Дамм на видео, опубликованном в соцсетях.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

После поединка многие представители мирового боксерского сообщества выразили несогласие с решением судей.

Бокс
Василий Ломаченко
Девин Хейни
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