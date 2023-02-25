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Сегодня, 15:12

Актер Лукинский дал прогноз на бой Мейвезера и Чалмерса

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Актер Николай Лукинский поделился ожиданиями от выставочного поединка знаменитого боксера Флойда Мейвезера и бойца ММА Аарона Чалмерса, который состоится 25 февраля.

«Мейвезер гений, фантастический совершенно боксер, непобежденный боксер, — приводит РЕН ТВ слова Лукинского. — Я думаю, что однозначно победа на его стороне. На мой взгляд вряд ли кто-то может его победить. Это навыки совершенно фантастические. Талант фантастический боксерский. По правилам бокса равных ему нет».

Аарон Чалмерс и&nbsp;Флойд Мейвезер. Мейвезер заработает миллионы за поединок с бойцом ММА. Трансляция на РЕН ТВ

Бой Мейвезера и Чалмерса пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

Поединок покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка», трансляция стартует в 0:00 мск.

Источник: ren.tv
Флойд Мейвезер-младший
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Мейвезер заработает миллионы за поединок с бойцом ММА. Трансляция на РЕН ТВ
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