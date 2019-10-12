Ахмедов проведет бой-реванш с Барриосом за титул чемпиона мира WBA

Россиянин Батыр Ахмедов и чемпион WBA Regular в первом полусреднем весе, американец Марио Барриос должны незамедлительно провести матч-реванш, информирует компания «Мир бокса». 28 сентября в Лос-Анджелесе Барриос единогласным решением судей победил Ахмедова в поединке за вакантный титул WBA.

Решение о реванше было принято WBA после рассмотрения протеста и оценки боя независимыми судьями. В том поединке судьи отдали победу Барриосу со счетом 116-111, 115-111 и 114-112, но с этим не согласилось большинство очевидцев этого боя.

В соответствии с решением WBA от 10 октября у представителей боксеров есть тридцать дней на согласование условий проведения матча-реванша. В случае назначения торгов Барриос получит 75 процентов от призового фонда, а Ахмедов — 25 процентов. До проведения матча-реванша оба боксера не могут участвовать в других боях.

— Батыр был очень расстроен, когда его мечта стать чемпионом мира не материализовалась из-за несправедливого решения судей, — сказал менеджер боксера Вадим Корнилов. — Для нас было очень важно добиться того, чтобы Батыр получил возможность доказать, что он достоин звания чемпиона мира. Мы с нетерпением ждем этого боя, и надеемся, что в этот раз справедливость восторжествует.