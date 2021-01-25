Африканский боксер угрожает Дацику на русском языке
19:06
Камерунский боксер Тайсон Дижон выступил с обращением к российскому бойцу Вячеславу Дацику.
Африканец записал видео, в котором на русском языке произнес: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» При этом Тайсон провел ладонью по горлу.
Бой Дацика и Дижона по правилам бокса состоится в России в рамках нового турнира, в котором примут участие профессиональные бойцы и блогеры.
В главном бою турнира встретятся боксеры Федор Чудинов и Айзек Чилемба.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/795573-afrikanskii-chempion-vystupil-s-ugrozami-v-adres-viacheslava-datsika
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