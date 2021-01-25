Африканский боксер угрожает Дацику на русском языке

Камерунский боксер Тайсон Дижон выступил с обращением к российскому бойцу Вячеславу Дацику.

Африканец записал видео, в котором на русском языке произнес: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» При этом Тайсон провел ладонью по горлу.

Бой Дацика и Дижона по правилам бокса состоится в России в рамках нового турнира, в котором примут участие профессиональные бойцы и блогеры.

В главном бою турнира встретятся боксеры Федор Чудинов и Айзек Чилемба.