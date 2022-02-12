«Африканский лев» Ойял о поединке с Петровским: Иду биться на войну

Африканский боец Коллинс Ойял заявил, что его бой с россиянином Марком Петровским в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» будет крутым.

«Я дерусь всю свою жизнь. У меня огромный опыт в боксе. Я прошел кучу боев. Я дерусь практически 20 лет. Я знаю, что будет крутой бой. Мой противник чемпион мира. Это будет интересно», — сказал он РЕН ТВ.

По его словам, он следил за чемпионатом мира, где победу завоевал его новый соперник Марк Петровский.

«Он хорошо дрался. Он выиграл чемпионат мира. И тогда я не знал, что буду драться с ним в будущем», — сказал Ойял.

По его мнению, исход поединка решит правильный удар, вопрос заключается лишь в том, кто из них его нанесет.

«Если я правильно ударю, попаду в нужное место — он падет. То же самое и касается и его. Если он правильно ударит меня, я тоже могу проиграть. Но я знаю, что мне делать. Я не думаю, что это будет опасный бой», — сказал боец.

12 февраля стартовала продажа билетов на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир состоится 25 февраля в Москве на арене Vegas City Hall. Главным событием станет поединок Магомеда Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы по правилам бокса.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.