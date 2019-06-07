Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы. 1 декабря 2018 года он проиграл украинцу Александру Гвоздику в бою за титул чемпиона WBC. Гвоздик нокаутировал его в 11-м раунде. После боя Стивенсону стало плохо. Его доставили в клинику и ввели в состояние искусственной комы, из которой он вышел через три недели.

- Я вернулся, Адонис вернулся! - цитирует Boxing Scene Стивенсона. - Господь услышал молитвы. Когда я вернулся домой, произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!". Мне нужно учиться ходить, учиться есть, учиться еще куче вещей. Это было самое сложное. Но я учился и довольно быстро. Сейчас я в форме, мне очень приятно вернуться.

Также Стивенсон заявил, что готов стать тренером по боксу.

- Молодые люди, которые хотят научиться боксу, я здесь, я готов! - добавил боксер.