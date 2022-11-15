Сауль Альварес рассказал, когда вернется на ринг

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) вернется на ринг в мае 2023 года. Однако соперника он называть не стал.

«Мои шрамы [после операции] заживают, — приводит слова Альвареса DAZN. — Восстановление идет по плану. Мои бои всегда проходят в мае и сентябре. Поэтому я думаю, что вернусь на ринг в мае».

Альварес победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.