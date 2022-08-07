Девин Хейни готов подраться с Ломаченко в октябре

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) выразил интерес к потенциальному бою с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2).

«Я готов драться с Ломаченко в октябре. У меня нет к Ломе ничего, кроме уважения. Если выпадет возможность встретиться с ним, то я соглашусь на бой. Я хочу драться с лучшими. Все эти парни должны бросить мне вызов, потому что у меня все пояса».

Ломаченко в последнем бою победил Ричарда Комми (30-4) судейским решением 12 декабря 2021 года в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни победил Джорджа Камбососа (20-1) со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5 июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.

