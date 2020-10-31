Абдурашидов победил Салума единогласным решением судей

Российский боксер Адлан Абдурашидов единогласным решением судей победил танзанийца Пиаларри Салума в бою весовой категории до 63,5 кг предварительного карда вечера бокса в Сочи.

Судейские записки зафиксировали победу россиянина — 99:91, 100:90, 98:92.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.