Абдель-Азиз заявил, что Канело упустил шанс сразиться с Усманом из-за проигрыша Биволу

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес упустил возможность сразиться с чемпионом UFC Камару Усманом. По мнению Абдель-Азиза, причиной тому послужил проигрыш мексиканца россиянину Дмитрию Биволу.

«Канело стал обычным парнем, — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Menace Tube. — Он стал одним из многих. Я не думаю, что он является королем вне зависимости от весовых категорий. Мистика вокруг Канело исчезла. Когда бойцы проигрывают, мистика покидает их. Я уважаю Канело, но думаю, что он упустил прекрасную возможность [сразиться с Усманом]».

В начале мая Альварес поднялся в полутяжелый вес, чтобы провести бой с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом. Итогом противостояния стала победа Бивола единогласным решением судей.