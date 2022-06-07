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Абдель-Азиз заявил, что Канело упустил шанс сразиться с Усманом из-за проигрыша Биволу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес упустил возможность сразиться с чемпионом UFC Камару Усманом. По мнению Абдель-Азиза, причиной тому послужил проигрыш мексиканца россиянину Дмитрию Биволу.

«Канело стал обычным парнем, — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Menace Tube. — Он стал одним из многих. Я не думаю, что он является королем вне зависимости от весовых категорий. Мистика вокруг Канело исчезла. Когда бойцы проигрывают, мистика покидает их. Я уважаю Канело, но думаю, что он упустил прекрасную возможность [сразиться с Усманом]».

В начале мая Альварес поднялся в полутяжелый вес, чтобы провести бой с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом. Итогом противостояния стала победа Бивола единогласным решением судей.

Али Абдель-Азиз
Дмитрий Бивол
Камару Усман
Сауль Альварес
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