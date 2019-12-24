73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд

73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер. 14 декабря в Индианаполисе (штат Индиана, США) он нокаутировал во втором раунде 43-летнего Треймейна Таунса.

Ранее самым возрастным боксером считался Стив Уорд, который в июле 2017 года провел бой, когда ему было 60 лет и 337 дней.

Хьюз дебютировал в 1975 году. Регулярно выступал до 1979 года, затем взял перерыв в карьере, но после поражения от Майка Поллитта в январе 1983-м завершил карьеру. Бой с Таунсом — первый для Хьюза за почти 37 лет. Всего он провел 22 боя (11 побед, 7 поражений, 4 ничьи).

У Таунса — 7 поражений в 7 поединках. До боя с Хьюзом он не выступал почти 12 лет.