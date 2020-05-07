57-летний Холифилд объявил о возвращении на ринг

Бываший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, легенда бокса Эвандер Холифилд подтвердил, что возвращается на ринг. 57-летний американец собирается участвовать в выставочных боях.

— Чемпион вернулся, — цитирует TMZ Холифилда. — Хотел бы объявить, что вернусь на ринг. Буду бороться в выставочных боях за великое дело.

Ранее 53-летний Майк Тайсон также заявил о желании возобновить карьеру боксера, чтобы участвовать в благотворительных боях.