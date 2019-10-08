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42-летний россиянин согласен провести бой с Усиком вместо провалившего допинг-тест Спонга

10:19

Российский боксер Александр Устинов готов провести бой с украинцем Александром Усиком. Во вторник стало известно, что голландец Тайрон Спонг, который должен драться с Усиком 12 октября в Чикаго, провалил допинг-тест. Этот поединок должен стать для 32-летнего Усика дебютным в тяжелом весе.

— Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме, — цитирует «РИА Новости» промоутера Устинова Владимира Хрюнова.

На счету бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Усика 16 побед (12 нокаутом) в 16 боях на профессиональном ринге. 42-летний Устинов одержал 35 побед (26 нокаутом) и потерпел 4 поражения.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191008/1559531444.html

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