29 апреля «Бойцовский клуб» РЕН ТВ проведет новое боксерское шоу в Вегасе

29 апреля в «Вегас Сити Холле» пройдет масштабное событие «Суперсерия. Чудинов — Абдугофуров» в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ. В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе, звезда российского бокса Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

В соглавном бою «Бойцовского клуба» выступит чемпион вооруженных сил по рукопашному бою, чемпион Европы по самбо, последний чемпион «М-1 Глобал» Хадис Ибрагимов. Его соперником назначен чемпион Белоруссии по тайскому боксу и непобежденный боец ММА Петр Романкевич.

Также РЕН ТВ покажет реванш супертяжеловеса Дениса «Большой папа» Вильданова против Максима «Топор» Щербакова. Ранее в рамках турнира «Буря на Волге», зрители РЕН ТВ в прямом эфире увидели, как «Топор» нанес сокрушительное поражение огромному Вильданову — «Большой папа» упал в нокаут уже на 15-й секунде.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» РЕН ТВ в прямом эфире 29 апреля в 23:00.

Билеты можно купить здесь.