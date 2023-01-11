Георгий Кушиташвили: «Мне Бивола бокс не нравится. Я у него выиграю»

27-летний российский и грузинский боксер Георгий Кушиташвили (2-0) в подкасте Григория Дрозда заявил, что он сможет победить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Смотрел ли я бой Бивола с Рамиресом? Честно, вообще нет, — сказал Кушиташвили. — Я ни одного боя не смотрел. Я знаю его стиль. Его техника, тайминг, ноги, передняя рука очень хорошая, — все это ему приносит пользу, но мне его бокс не нравится.

Я люблю чуть-чуть другой бокс: агрессивнее, зрелищнее. Когда я с ним буду боксировать, я буду везде. Я ему надоем, буду работать агрессивно, первым номером, буду давить, с передней руки работать, длинными сериями с ним работать. Я не смотрю его бой полностью, но я знаю его стиль. Я знаю, что он мне по зубам.

Сейчас дай мне подготовиться 3-4 месяца, хороших спарринг-партнеров, я подготовлюсь, выйду и у него выиграю. Как бы это нагло и грубо не звучало. Я всегда в себе уверен, куда бы я ни шел и что бы я ни делал. Я выйду с ним, сделаю свое дело, я у него выиграю".

Ранее Бивол стал первым российским боксером, ставшим боксером года по версии американской ассоциации журналистов за всю 84-летнюю историю премии.