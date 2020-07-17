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24-летний непобежденный американский боксер погиб в автокатастрофе

17 июля 2020, 17:17
Трэвелл Мэзион. Фото Instagram.
Трэвелл Мэзион. Фото Instagram.

Американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Yahoo! Sports. Ему было 24 года.

Трагедия произошла в Остине (Техас, США) в среду вечером. В результате ДТП спортсмен скончался, еще два человека получили повреждения.

Мэзион работал с промоутерской компанией Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи. Он выступал в первом среднем весе. На профессиональном ринге американец провел 17 поединков и во всех победил (13 нокаутов).

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