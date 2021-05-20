Уникальный финишер из России, которого фанаты прозвали Кувалдой. Лучшие нокауты

Собрали для вас топ-5 точных ударов Дмитрия Кудряшова.

21 мая в Химках Дмитрий Кудряшов проведет 28-й профессиональный бой. В главном событии первого турнира GazFight он встретится с непобежденным Евгением Романовым. Поединок пройдет в новой весовой категории WBC бриджвейт (до 101,6 кг). Генеральный спонсор турнира — МКБ.

Кудряшов боксирует в стиле классического панчера, постоянно прессингуя и стремясь к финишу. 96% побед он одержал нокаутом. В преддверии боя с Романовым мы составили рейтинг его самых брутальных выигрышей, а Дмитрий прокомментировал каждый из этих нокаутов.

5-е место

28 ноября 2014 года, Москва.

Соперник: Хуан Карлос Гомес (Куба).

Результат: КО, 1-й раунд.

Бой должен был стать серьезным испытанием в карьере молодого и амбициозного Кудряшова, но на деле все оказалось ровным счетом наоборот. Кубинец Гомес неплохо выступал в любителях, а также имел намного больше опыта в профессионалах, чем волгодонский проспект Кудряшов. Вдобавок соперник россиянина в то время владел титулом WBA International в первом тяжелом весе, встречался с такими звездами бокса, как украинец Владимир Кличко и американец Оливер Маккол. Однако в бою с Кудряшовым ни опыт, ни количество проведенных боев ему не помогли. Гомес оказался в глубоком нокауте менее чем за минуту с момента старта поединка. Передний левый боковой, правый прямой удар в челюсть — и соперник лежит на канвасе.

Кудряшов: «Гомес — большой мастер. До этого выиграл в Чечне у небитого проспекта, и для меня он должен был стать проверкой. Это был мой первый бой с компанией «Мир бокса», и я должен был проявить себя хорошо. В итоге все получилось ярко, здорово. Гомес упал».

4-е место

10 апреля 2015 года, Москва.

Соперник: Франсиско Паласиос (Пуэрто-Рико).

Результат: КО, 1-й раунд.

После яркого нокаута в бою с Карлосом Гомесом Кудряшов провел бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Паласиоса. Россиянин завершил бой так же быстро и не менее ярко. Уже в стартовой трехминутке он нанес передний левый боковой в корпус, вслед за которым пробил мощнейший левый хук, но уже в область виска. Соперник оказался в глухом нокауте.

Кудряшов: «Мы много разбирали его с тренером, — говорит Кудряшов «СЭ». — У него были неоднозначные бои, например, с Кшиштофом Влодарчиком (Паласиос в близком бою уступил решением судей. — Прим. «СЭ») — звездой в то время. Паласиос для меня был неудобным соперником. Он хорошо двигался, скользкий такой. Я должен был запереть его и поймать. В принципе, я это и сделал. Это был очень тяжелый нокаут, и я думаю, что это было очень смотрибельно для зрителя».

3-е место

3 декабря 2016 года, Москва.

Соперник: Сантандер Сильгадо (Колумбия).

Результат: КО, 1-й раунд.

Бой с Сильгадо проходил в рамках вечера бокса Лебедев — Гассиев и тоже продлился совсем недолго. В начале второй минуты первого раунда Кудряшов отправил соперника в тяжелый нокдаун. Сильгадо чудом поднялся и продолжил бой, но уже через несколько секунд пропустил левый боковой удар, после которого еще долго лежал на ринге. Очередная досрочная победа в копилке Кувалды и новый чемпионский пояс WBA Silver.

Кудряшов: «Это был мой второй бой после внезапного поражения Оланреваджу Дуродоле, поэтому я должен был проявить себя на все сто. До этого Сильгадо показал неплохой бой с Рахимом Чахкиевым (Чахкиев победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Встреча с ним стала для меня проверкой — смогу ли я боксировать дальше. Сильгадо тоже пропустил этот левый боковой — и все закончилось».

2-е место

22 мая 2015 года, Москва.

Соперник: Викапита Мероро (Намибия).

Результат: КО, 6-й раунд.

Эта победа стала 18-й в карьере тогда еще непобежденного Кудряшова. Противостоял ему крепкий и тоже «скользкий» Викапита Мероро. До шестого раунда Мереро постоянно сближался с российским боксером, не давая ему наносить увесистые удары с удобной для него дистанции. В шестой трехминутке Кудряшов встретил оппонента левым боковым ударом в область виска. Африканец упал, но это нокдаун. Мероро поднялся, и бой продолжился. Затем россиянин пошел на добивание, нацеливаясь на удар в корпус. Кудряшов нанес плотный левый хук в печень, после которого соперник уже не был в состоянии восстановиться. Викапита потерпел первое досрочное поражение в карьере.

Кудряшов: «Не мог найти его голову, затем переключился на корпус, и Мероро не выдержал. Он пропустил удар в печень, и на этом бой закончился. Мероро, кстати, все еще выступает. Он выиграл вчера нокаутом в «Крыльях Советов».

1-е место

3 июня 2017 года, Ростов-на-Дону.

Соперник: Оланреваджу Дуродола (Нигерия).

Результат: ТКО, 5-й раунд.

Бой получился не только насыщенным и с ярким досрочным завершением, но и одним из самых важных в карьере «Кувалды». В статусе чемпиона WBC Silver Дмитрий Кудряшов взял у Дуродолы реванш за досадное поражение, которое потерпел в 2015 году.

Боксеры часто обменивались ударами, но преимущество в силе и количестве ударов все же было на стороне Кудряшова. Дуродола дважды оказывался в тяжелом нокдауне (в 4-м и 5-м раундах). Нигериец чудом выжил и вышел на пятый раунд. По его движению было видно, что до конца он не восстановился. После одного из пропущенных ударов левой рукой рефери не выдержал и решил остановить бой, который с каждой секундой превращался в одностороннее избиение.

Кудряшов: «Было несколько нокдаунов перед тем, как остановили бой. Реванш проходил в Ростове-на-Дону, а на родной земле я не мог проиграть. Я должен был взять этот реванш, и я его взял. Для меня это была большая победа».

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