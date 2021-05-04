Валуев дал прогноз на бой Кудряшова и Романова

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, политический и спортивный деятель Николай Валуев поделился своим прогнозом на предстоящий бой между российскими боксерами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Дело в том, что у Кудряшова — большой опыт, он дрался не раз с топовыми боксерами, к сожалению, не у всех, конечно, выиграл. К сожалению, есть поражения обидные, потому что они были нокаутом, а это не может не оставлять в супертяжелой весовой категории свой след. У меня по поводу Димы создалось впечатление, что в его функциональном состоянии наступило то положение, которое называют иногда «хрустальная челюсть». Я наблюдал за теми ударами, которые он пропускал, это дает мне условное право предположить осторожно, что на самом деле все так и происходит. И это будет той стороной, которой ему лично надо опасаться, а Романову, конечно, на полную катушку использовать», — сказал Валуев в интервью РЕН ТВ.

Он отметил, что оба боксера долго готовились к этому поединку и предположил, что зрители увидят бескомпромиссный и серьезный бой с «разменом ударами».

«Кудряшов любит размен ударами, но вот здесь у Романова есть определенные козыри, где он вот на этом размене может успеть перебить условную серию Кудряшова, и в этот момент бой может закончиться досрочно, потому что пушечные удары у обоих боксеров, это тяжелая весовая категория, надо понимать прекрасно, что один пропущенный удар может многое значить», — объяснил Валуев.

Это противостояние станет главным событием боксерского турнира промоушена рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT. Он состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки».