Участники турнира GAZFIGHT прошли процедуру взвешивания

Состоялось взвешивание участников первого турнира GAZFIGHT, организатором которого является музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста. В главном бою вечера в новой весовой категории бриджвейт в ринге сразятся двое россиян — Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Это будет отборочный бой, победитель которого станет следующим претендентом на престижный пояс WBC в дивизионе до 101,6 кг.

Взвешивание проходило в клубе и ресторане Басты Gazgolder. Первым на весы встал непобеждённый Романов, чей вес составил ровно 101 кг. Его соперник, Кудряшов по прозвищу Русская Кувалда, оказался немного тяжелее — 101,2 кг. После процедуры спортсмены в финальный раз встретились лицом к лицу.

На счету Романова 15 побед (11 нокаутов) и 0 поражений. У Кудряшова — 24 победы (23 нокаутом) и 3 поражения.

Во втором по значимости событии вечера россиянин непобежденный российский проспект Артем Оганесян (12 побед, 10 нокаутов) сразится с аргентинцем Хавьером Франциско. Артем показал на весах 71,15 кг. Его соперник пока не взвесился в связи с тем, что он пока не прилетел в Москву.

Своими эмоциями и ожиданиями от предстоящего первого турнира GAZFIGHT новоиспеченный промоутер Баста поделился в интервью «СЭ» сразу после окончания процедуры взвешивания участников завтрашнего ивента.

«Каждый бой в карде — это уникальное событие, и очень интересно выбраны позиции и соперники, поэтому будет интересно смотреть от начала до конца, — сказал Баста. — Естественно, главный бой — это поединок Кудряшова и Романова, но для меня все мероприятие в целом как для болельщика, любителя бокса, тем более многих боксеров я просто лично знаю... Поэтому интересно как это все будет происходить».

«Больше, конечно же, я переживаю за коллег, тренеров, за спортсменов, за их настрой, и в формате участия в подобных шоу чувствую себя спокойно, потому что это привычное мне стезя — выступать перед большим количеством людей в прямом эфире. Для нас всех большая работа была проведена и тренерам, и командами всех спортсменов, кто занимался здесь в Gazgolder. Это большая группа специалистов, которые хотели сделать этот праздник очень большим и незабываемым», — считает Вакуленко.