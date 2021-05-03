Тренер Кенкерли рассказал о сильных сторонах Романова и Кудряшова
12:16
Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли рассказал о сильных сторонах боксеров Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.
«Оба бойца прекрасно знают друг друга. Сильная сторона Кудряшова — это его нокаутирующий удар. Более играющий будет Романов, тоже имея нокаутирующий удар. Так что здесь нельзя сказать, кто из них победит — 50 на 50», — цитирует тренера РЕН ТВ.
Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/830287-trener-rasskazal-o-silnykh-storonakh-romanova-i-kudriashova
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