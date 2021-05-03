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Кудряшов - Романов
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Тренер Кенкерли рассказал о сильных сторонах Романова и Кудряшова

12:16
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли рассказал о сильных сторонах боксеров Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Оба бойца прекрасно знают друг друга. Сильная сторона Кудряшова — это его нокаутирующий удар. Более играющий будет Романов, тоже имея нокаутирующий удар. Так что здесь нельзя сказать, кто из них победит — 50 на 50», — цитирует тренера РЕН ТВ.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/830287-trener-rasskazal-o-silnykh-storonakh-romanova-i-kudriashova

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