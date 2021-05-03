Тренер Кенкерли рассказал о сильных сторонах Романова и Кудряшова

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли рассказал о сильных сторонах боксеров Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Оба бойца прекрасно знают друг друга. Сильная сторона Кудряшова — это его нокаутирующий удар. Более играющий будет Романов, тоже имея нокаутирующий удар. Так что здесь нельзя сказать, кто из них победит — 50 на 50», — цитирует тренера РЕН ТВ.