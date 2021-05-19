Романов рассказал, какие перспективы откроются перед ним в случае победы над Кудряшовым на турнире GAZFIGHT

Боксер Евгений Романов рассказал, что для него значит предстоящий бой против Дмитрия Кудряшова на турнире GAZFIGHT.

«Этот поединок очень много для меня значит. В следующем бою уже можно будет боксировать за титул чемпиона мира, в дальнейшем будут лучше перспективы, будет боев больше, они будут лучше и интереснее.

Я хочу победить, очень сильно хочу победить, также хочу участвовать и победить в бою за титул чемпиона мира. Это очень большая мотивация, я иду к ней!» - приводит слова Романова РЕН ТВ.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира GAZFIGHT, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией Басты.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».