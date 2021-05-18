Романов ответил на слова Кудряшова, что он «так и остался любителем»

Боксер Евгений Романов ответил на слова Дмитрия Кудряшова, который на пресс-конференции заявил, что его соперник так и остался любителем.

«Это его фраза, пусть говорит, на ринге увидим, кто любитель, а кто не любитель, посмотрим», — цитирует Романова РЕН ТВ 18 мая.

«Неплохой любитель, неплохим любителем и остался, но это профессиональный бой, после боя так же тихонько будет говорить о том, что не все получилось», — заявил ранее Кудряшов.

Главный бой турнира GAZFIGHT между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым впервые пройдет в новой весовой категории — Bridgerweight (бриджервейт). Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции на РЕН ТВ 21 мая в 23.00 по московскому времени.