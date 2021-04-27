Боксер Евгений Романов рассказал о своем предстоящем поединке с Дмитрием Кудряшовым, который состоится на турнире промоутерской компании рэпера Басты GAZFIGHT.

Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов выступят в новой весовой категории Bridgerweight (от 90,7 до 101,6 килограмма).

— Как вы отреагировали на предложение провести бой с Кудряшовым?

— Для меня это была отличная новость, потому что это короткая дистанция на пути к настоящему титулу чемпиона мира. Я могу подраться за чемпионство уже в следующем бою. Конечно, эта идея мне очень понравилась, я с радостью согласился, — сказал Кудряшов в интервью РЕН ТВ.

— Если рассматривать Дмитрия Кудряшова не как соперника, а просто как спортсмена, как вы можете его охарактеризовать? Какие у него сильные и слабые стороны?

— Я смотрел его некоторые бои, но не сильно следил за ним, потому что он тогда еще был в весовой категории Cruiserweight (с 79,4 до 90,7 килограмма). Дмитрий — хороший боец, обладает нокаутирующим ударом.

— За счет чего вы можете выиграть Кудряшова?

— За счет работы, упорства, силы воли. Здесь должно быть жесткое, бескомпромиссное противостояние, ринг покажет.