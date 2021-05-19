Рэпер Баста выпустил клип на песню о боксе «Knockdown» в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым на турнире GAZFIGHT, который организует сам Василий Вакуленко.

«Песню мы написали задолго до турнира. Она посвящена боксу и боксерам, а также просто людям, которые приходят в зал, которым нравится спорт, сколько бы им ни было лет, тем, кто относится к тренировочному процессу, как к чему-то важному в своей жизни», - приводит слова Басты РЕН ТВ.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира GAZFIGHT, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией Басты.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».