Рэпер Баста снимает документальный фильм о боксе

Рэпер Баста готовит премьеру фильма, который расскажет о боксе. Ключевые сцены будут сняты во время турнира — его организует сам Василий Вакуленко, сообщает РЕН ТВ.

«Музыка и спорт — вещи одного порядка. Музыка вдохновляет, прокачивает, заряжает и спорт делает то же самое», — сказал Баста.

Первый боксерский турнир промоутерской организации рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) GAZFIGHT состоится 21 мая. В рамках мероприятия на арену в баскетбольном центре «Химки» выйдут боксеры Романов и Кудряшов. Спортсмены будут бороться за титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC. Они станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight — до 101,6 кг.