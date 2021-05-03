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Менеджер Усика поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

15:00
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Известный промоутер, менеджер украинского чемпиона Александра Усика Эгис Климас поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Евгений Романов — парень способный, трудяга. У него есть хорошие стороны в боксе. Он понимающий, может ударить. Дима (Кудряшов. — Прим.ред.) тоже крепкий такой парень», — цитирует Климаса сайт «РЕН ТВ».

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/830311-budet-krepkii-khoroshii-boi-promouter-o-poedinke-kudriashov-romanov

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