Кудряшов уверен, что бой с Романовым завершится досрочно
17:37
Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя с Евгением Романовым, который состоится 21 мая на турнире GAZFIGHT.
«99,9% процентов, что бой закончится досрочно. Тем интереснее это противостояние. Какими бы гуманными люди ни были, мы всегда ждем нокауты, мы всегда ждем жесткие удары, рассечения, кровь и так далее», — цитирует Кудряшова сайт «РЕН ТВ».
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/836098-kudriashov-i-romanov-proveli-otkrytuiu-trenirovku-pered-boem
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