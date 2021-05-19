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Кудряшов уверен, что бой с Романовым завершится досрочно

17:37
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя с Евгением Романовым, который состоится 21 мая на турнире GAZFIGHT.

«99,9% процентов, что бой закончится досрочно. Тем интереснее это противостояние. Какими бы гуманными люди ни были, мы всегда ждем нокауты, мы всегда ждем жесткие удары, рассечения, кровь и так далее», — цитирует Кудряшова сайт «РЕН ТВ».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836098-kudriashov-i-romanov-proveli-otkrytuiu-trenirovku-pered-boem

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