Кудряшов уверен, что бой с Романовым завершится досрочно

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя с Евгением Романовым, который состоится 21 мая на турнире GAZFIGHT.

«99,9% процентов, что бой закончится досрочно. Тем интереснее это противостояние. Какими бы гуманными люди ни были, мы всегда ждем нокауты, мы всегда ждем жесткие удары, рассечения, кровь и так далее», — цитирует Кудряшова сайт «РЕН ТВ».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.