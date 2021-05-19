Кудряшов пообещал Романову дебютный проигрыш

Российский боксер Дмитрий Кудряшов пообещал своему сопернику Евгению Романову дебютный проигрыш.

«Я жду поединок, жду хорошего боя, спешу порадовать болельщиков, — цитирует Кудряшова РЕН ТВ 19 мая. — Конечно, каждый день (работаем), два раза в день. Называть члена сборной России недостойным соперником, наверное, будет неправильно. Он хороший боксер, но мне нужно его побить, он мой соперник, зачем я буду говорить о нем много?

Романов никогда не проигрывал? Все когда-то бывает в первый раз, пожелаем удачи Романову. Да, я уверен в победе. По-другому и быть не должно, если человек выходит на ринг, он не должен в себе сомневаться, в противном случае туда выходить не нужно».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.