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Кудряшов пообещал Романову дебютный проигрыш

18:08
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов пообещал своему сопернику Евгению Романову дебютный проигрыш.

«Я жду поединок, жду хорошего боя, спешу порадовать болельщиков, — цитирует Кудряшова РЕН ТВ 19 мая. — Конечно, каждый день (работаем), два раза в день. Называть члена сборной России недостойным соперником, наверное, будет неправильно. Он хороший боксер, но мне нужно его побить, он мой соперник, зачем я буду говорить о нем много?

Романов никогда не проигрывал? Все когда-то бывает в первый раз, пожелаем удачи Романову. Да, я уверен в победе. По-другому и быть не должно, если человек выходит на ринг, он не должен в себе сомневаться, в противном случае туда выходить не нужно».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836142-vse-byvaet-v-pervyi-raz-kudriashov-poobeshchal-romanovu-debiutnyi-proigrysh

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