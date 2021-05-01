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Кудряшов - Романов
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Кокляев назвал фаворита боя Кудряшов — Романов

16:46
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Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и Михаил Кокляев рассказал о своих ожиданиях от боксерского поединка между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Их бой станет главным событием турнира GAZFIGHT, который пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки».

«Оба бьющие, удары мощные, оба ровные. Единственное — рейтинг, конечно, у Кудряшова получше. Конечно, буду болеть за обоих, потому российскому боксу нужны новые тяжеловесы, нужны яркие бои для того, чтобы их начали видеть за границей. Обоим спортсмены победы. Но что-то мне подсказывает, что Дима (Кудряшов) после долгого отсутствия в ринге покажет более качественный бокс, и победа будет за ним», — сказал Кокляев в интервью РЕН ТВ, отметив, что у Кудряшова есть преимущество в виде разносторонности — «он превратился из левши в правшу».

Романов и Кудряшов проведут отборочный поединок, победитель которого сможет побороться за полноценный титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC.

«У меня прогноз чуть-чуть в сторону Кудряшова. Я думаю, он покажет более качественный бокс», — добавил стронгмен.

Они станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/829792-kokliaev-nazval-favorita-boia-kudriashov-romanov-na-turnire-basty

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