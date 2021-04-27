Боксер Евгений Романов рассказал о самочувствии перед боем с Дмитрием Кудряшовым и поделился мнением о новой весовой категории Bridgerweight и большом дебюте проекта Басты GAZFIGHT в мире профессионального бокса.

— В какой форме вы пребываете сейчас? С учетом того что было мало боев из-за пандемии.

— В марте 2020 года мы приехали из Америки, думали там провести бой, но из-за этой пандемии нас развернули, мы уехали домой. Получилось так, что мы с марта до сентября тренировались только на улице, бегали, поддерживали физическую форму. С сентября запустили в зал, в ноябре мы уже провели бой. Поединок прошел 8 ноября в Екатеринбурге, я провел защиту титула, это немножко меня встряхнуло, большая пауза была, больше года было простоя, — сказал Кудряшов в интервью РЕН ТВ.

— Как вам новая весовая категория Bridgerweight?

— Для меня отлично, я не особо много вешу, 104-105 килограммов, много сгонять не нужно. Для меня это нормально, чуть-чуть подсушиться, 2-3 килограмма, и отлично.

— Как Вы относитесь к ивенту GAZFIGHT, к тому, что музыканты пришли в большой бокс?

— Отлично, самое главное — бои, с ними сейчас напряженка. Нет боев, в 2020 году вообще тишина была. Сейчас поединки организовывают, какая разница, музыканты это делают или нет. Самое главное, чтобы они делали шоу, бои для ребят.

— Какие цели перед собой ставите?

— Для меня сейчас главная цель — стать чемпионом мира в весовой категории Bridgerweight, а дальше уже будет видно, что и как. Это уже дальнейшие планы.