Дрозд дал прогноз на бой Романова и Кудряшова на турнире Басты

Боксер и комментатор Григорий Дрозд дал свой прогноз на предстоящий поединок между Дмитрием «Кувалдой» Кудряшовым и Евгением Романовым, который пройдет 21 мая на турнире, организованном промоушеном рэпера Басты.

«И тот, и другой боксер пропагандируют сильный, нокаутирующий удар, — цитирует Дрозда РЕН ТВ 20 мая. — И тот, и другой являются выраженными нокаутерами, поэтому точно следует ожидать острые моменты, думаю, что будет ближняя и средняя дистанция.

Я буду болеть за Диму Кудряшова, мы с ним давно дружим. В лагере были несколько раз вместе, он мне помогал готовиться к боям, поэтому я буду болеть за Диму».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.