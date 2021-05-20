Бокс/ММА
Кудряшов - Романов
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Кудряшов - Романов

Дрозд дал прогноз на бой Романова и Кудряшова на турнире Басты

19:33
Теги:

Боксер и комментатор Григорий Дрозд дал свой прогноз на предстоящий поединок между Дмитрием «Кувалдой» Кудряшовым и Евгением Романовым, который пройдет 21 мая на турнире, организованном промоушеном рэпера Басты.

«И тот, и другой боксер пропагандируют сильный, нокаутирующий удар, — цитирует Дрозда РЕН ТВ 20 мая. — И тот, и другой являются выраженными нокаутерами, поэтому точно следует ожидать острые моменты, думаю, что будет ближняя и средняя дистанция.

Я буду болеть за Диму Кудряшова, мы с ним давно дружим. В лагере были несколько раз вместе, он мне помогал готовиться к боям, поэтому я буду болеть за Диму».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836408-bokser-drozd-dal-prognoz-na-boi-romanova-i-kudriashova-na-turnire-basty

Читайте также

Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
Романов нокаутировал Уайлдера, а потом тот стал самым лютым панчером на Земле
Чемпионат мира по хоккею, Россия — Чехия: где смотреть трансляцию матча
«Сначала я была в легком шоке от тренировок в «Аталанте». Девушка Миранчука бомбит яркими фото и интервью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд