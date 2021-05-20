Дрозд дал прогноз на бой Романова и Кудряшова на турнире Басты
Боксер и комментатор Григорий Дрозд дал свой прогноз на предстоящий поединок между Дмитрием «Кувалдой» Кудряшовым и Евгением Романовым, который пройдет 21 мая на турнире, организованном промоушеном рэпера Басты.
«И тот, и другой боксер пропагандируют сильный, нокаутирующий удар, — цитирует Дрозда РЕН ТВ 20 мая. — И тот, и другой являются выраженными нокаутерами, поэтому точно следует ожидать острые моменты, думаю, что будет ближняя и средняя дистанция.
Я буду болеть за Диму Кудряшова, мы с ним давно дружим. В лагере были несколько раз вместе, он мне помогал готовиться к боям, поэтому я буду болеть за Диму».
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/836408-bokser-drozd-dal-prognoz-na-boi-romanova-i-kudriashova-na-turnire-basty
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