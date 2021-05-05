Боец MMA Заяц оценил сильные стороны Кудряшова и Романова

Боец смешанных единоборств, двукратный чемпион России и чемпион мира по боевому самбо Михаил Заяц перечислил сильные стороны боксеров Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова перед их поединком на турнире, который организует промоушен рэпера Басты (Василий Вакуленко).

«У Кудряшова сильная сторона — это наличие удара, — цитирует спортсмена РЕН ТВ 5 мая. — Функционально он до пятого раунда хорош, но потом все у него пропадает потихонечку. У Романова тоже есть сила удара, но плюс у него — маневренность перемещения, умение применять технические действия во время боя присутствуют. Наверное, Романов чуть лучше, чем Кудряшов, могу так сказать. За счет своей маневренности, умения двигаться, смягчать, клинчевать, разрывать дистанцию Романов лучше».

Напомним, противостояние Кудряшов — Романов станет главным событием боксерского вечера, организованного промоушеном GAZFIGHT. Он состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». Для Кудряшова и Романова этот бой станет отборочным, его победитель сможет побороться за полноценный титул чемпиона мира в категории Bridgerweight по версии WBC.