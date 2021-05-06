Бивол рассказал, чего ждет от боя Кудряшова и Романова
Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, чего ждет от поединка между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым на турнире Gazfight.
«У Дмитрия достаточно жесткий удар, он хорошо бьет левой сбоку, профессиональный опыт на его стороне. По поводу Романова — это был один из лидеров сборной в свое время, он очень техничный боксер и тоже с достаточно жестким ударом, поэтому бой и интересен тем, что оба бойца хорошего уровня и с хорошими навыками боксерскими», — цитирует Бивола РЕН ТВ.
Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/831204-bokser-bivol-otsenil-silnye-storony-romanova-i-kudriashova
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