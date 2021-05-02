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Бетербиев оценил шансы Кудряшова и Романова на победу в поединке в новой весовой категории

20:40
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мнением о бое Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

«Я думаю для Кудряшова и Романова это самый оптимальный вес. Хороший шанс у обоих боксеров стать чемпионами мира.

Сильным качеством Романова является последовательность. Он должен поймать боксера, а потом ударить.  У Кудряшова есть коронки, можно сказать: левый боковой он хорошо бьет, на скачке, левый в печень.

Любой из них может выиграть с одним ударом. Но у Романова больше шансов на эту победу, мне кажется», - приводит слова Бетербиева «РЕН ТВ».

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/830026-beterbiev-nazval-glavnye-kozyri-romanova-i-kudriashova-i-favorita-boia

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