Рэпер и основатель боксерского промоушена GAZFIGHT Василий Вакуленко (Баста) считает, что высказывания бойца ММА Александра Шлеменко в адрес Моргенштерна не являются обоснованными.

«Мне кажется, что Александру Павловичу Шлеменко стоит обращать внимание на хорошую музыку, и используя авторитет не повторять одно и тоже. Тем более слова, которые он выбирал — черти, черт... Потом я еще видел, как он высказывался, что черти не хотели его победы, — это немного настораживает и вызывает беспокойство. Что значит: человек — черт? Тем более я знаю, что Александр Павлович Шлеменко не причисляет себя к уличным понятиям. Созревает вопрос: не является ли это какой-то духовной оценкой? Не является ли теперь Александр Павлович Шлеменко каким-то духовным, прозорливым старцем, который определяет духовную ценность. Как мне кажется вокруг него много других важных вопросов, а то, что Моргенштерн поет плохую музыку — ну это понятно. Мне все это уже знаем и без высказываний и оценки Александра Павловича Шлеменко», — заявил Баста в интервью «СЭ» после взвешивания участников турнира первого турнира GAZFIGHT.

Первый турнир Басты состоится завтра подмосковных Химках. В главном бою вечера в весовой категории «бриджвейт» (до 101,6 кг) сразятся двое россиян — Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Победитель станет следующим претендентом на пояс WBC.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

(Ислам Бабаджанов)