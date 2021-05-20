Бокс/ММА
Кудряшов - Романов
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Кудряшов - Романов

Баста — о нападках Шлеменко в сторону Моргенштерна: «Это удобно для получения легких политических баллов»

15:18
Теги:

Рэпер Баста прокомментировал нападки бойца ММА Александра Шлеменко в сторону популярного молодого рэп-исполнителя Моргенштерна.

«Это всего лишь оценка Александра Павловича. Что касается моего высказывания насчет Моргенштерна — мне кажется, что любому взрослому человеку понятно, что вокруг нас и Александра Павловича Шлеменко в Омске есть больше важных тем, на которые стоит обратить внимание и поработать с ним. [Например] экологическая ситуация. Конечно, удобно для себя выбирать хайповый объект для получения легких политических баллов. Честно говоря, я думал Александр Шлеменко с юмором относится к своим высказываниям, а оказалось все очень серьезно», — сказал Баста в интервью «СЭ» после взвешивания участников турнира GazFight.

Первый боксерский турнир Басты состоится завтра в Химках. В главном бою вечера в весовой категории бриджвейт сразятся двое россиян — Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

(Ислам Бабаджанов)

Читайте также

«Малиновский может стать примером для Миранчука». Что пишут в Италии об игре россиянина
В деле о жестоком убийстве стюардессы в отеле появилось новое видео
Чем отличаются экспертизы по песням Моргенштерна
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд