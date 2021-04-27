Агрба дал прогноз на бой Кудряшова и Романова

Двукратный серебряный призер чемпионатов России Харитон Агрба поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Я считаю, что в этом бою нас ожидает досрочная победа, оба спортсмена хорошо бьют, оба мастеровитые, они давно в профессиональном спорте. Это тяжелый вес, там удары уже совсем другие. Ребята очень сильно бьют.

Назвать фаворита сложно. Я думаю, что у Димы очень сильный левый сбоку, скорее всего, он будет выжидать, прятать свой коронный удар. Романов, скорее всего, будет давить, создавать темп. У него за плечами олимпийская любительская карьера, я думаю, что он будет стараться запутать Диму техническими навыками, навязав свой бокс. В любом случае это будет интересно и зрелищно.

Сильные и слабые стороны каждого из боксеров? У Димы хороший нокаутирующий удар. Мы об этом уже все наслышаны, видели все его бои. Что касается Евгения Романова, у него большая олимпийская карьера. Все мы помним его знаменитый бой с Деонтеем Уайлдером, которого он несколько раз отправил в нокдаун. Романов очень техничный боксер», — сказал Агрба в интервью РЕН ТВ.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.