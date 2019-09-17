Российский боксер Максим Бабанин, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, в 1/8 финала чемпионата мира смог победить боксера из Армении Гургена Оганесяна. После поединка россиянин поделился впечатлениями от боя, а также рассказал о желании выступать в профессиональном боксе.

— Установку тренера я не выполнил, полетел сразу вперед, поэтому считаю, что несмотря на то, что я выиграл, бой не сложился. Я бы поставил себе «тройку».

— Были ли трудности из-за того, что соперник гораздо крупнее вас?

— Я привык к таким соперникам. Как правило, все мои оппоненты выше и сильнее.

— Ваш следующий соперник англичанин Фрейзер Кларк. Что о нем знаете? Насколько он опасен?

— Я с ним уже встречался, кроме этого, у нас были совместные сборы в Казахстане. И я думаю, если установку тренера выполню, то все будет нормально

— Не думаете попытать счастья на профессиональном ринге? Ведь все помнят вашу победу по любителям над Тайсоном Фьюри. Нет ли желания ее повторить на профессиональном уровне?

— С этого момента прошло 12 лет. Но мне хотелось бы попробовать себя в профессиональном боксе. И хоть я и засиделся в любителях, но я хочу добиться высоких результатов на этом уровне. (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.