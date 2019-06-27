Внеочередной конгресс AIBA, на котором выберут нового президента, состоится 15 ноября в Лозанне

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома AIBA Умар Кремлев прокомментировал решения внеочередного исполкома AIBA, который состоялся в Женеве в четверг.

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) проголосовал за отмену действия статьи устава, согласно которой Гафур Рахимов мог вернуться на пост президента организации. Инициативу поддержали 13 человек, один против, восемь воздержались. В адрес Рахимова будет направлено письмо, в котором будет говориться о предложении исполкома покинуть организацию.

Исполком AIBA проголосовал за проведение внеочередного конгресса организации, на котором будет избрано новое руководство AIBA.

Он состоится 15 ноября 2019 года в Лозанне, Швейцария. Решение было принято единогласно.

- Сегодня мы объединились и приняли серьезные решения, избавились от человека, который обманул все боксерское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдет общий язык с МОК. Гафур Рахимов довел до стадии угрозы банкротства AIBA. Он должен извиниться перед всем боксерским сообществом. Мы сегодня убрали пункт из устава, чтоб он не смог вернуться, и проголосовали за конгресс, который состоится 15 ноября и на котором мы изберем новое руководство AIBA.

Также мы с Продивусом объявили вотум недоверия временному президенту AIBA Мохамеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду, так как он является сторонником бывшего руководства.

Была организована комиссия по обсуждению восстановления организации с МОК под руководством Джорджио Бруньоли, а также комиссия по подготовке к конгрессу во главе с Владимиром Продивусом из Украины. Финансовую комиссию возглавил Ди Ву из Китая.

Хотел сказать большое спасибо всем членам исполкома AIBA за продемонстрированное единство. (Пресс-служба Федерации бокса России)