Виктор Фархутдинов: «Мужская сборная России по боксу отлично выступила на Кубке нефтяных стран»

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете XVII Кубка мира среди нефтедобывающих стран, который завершился в субботу в Белоярском (Ханты-Мансийский автономный округ). В копилке сборной России 20 медалей — 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

Соревнования у мужчин проходили в восьми весовых категориях, у женщин — пяти. В активе мужской сборной России 11 наград — 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Хуссейн Магомедов (до 63 кг), Вахид Аббасов (до 69 кг), Андрей Ковальчук (до 75 кг), Шарапутдин Атаев (до 81 кг). Вторыми стали Алексей Москвин (до 57 кг), чемпиона мира-2019 Андрей Замковой (до 69 кг), Раджаб Раджабов (до 81 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг). Бронзовые медали завоевали Бахтовар Назиров (до 57 кг), Владислав Иванов (до 91 кг) и призер чемпионата мира-2019 Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Эти соревнования рассматривались в качестве подготовки к квалификационному турниру к Олимпийским играм-2020, который пройдет в марте в Лондоне. Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов подвел итоги Кубка нефтяных стран

- Мужская сборная показала отличное выступление, в составе нашей команды выступали победители и призеры чемпионатов мира и России, — сказал Фахрутдинов. - Для Замкового и Бабанина этот турнир стал первым после чемпионата мира в Екатеринбурге, в Белоярском они провели по два боя. Победители Кубка нефтяных стран выполнили норматив мастеров спорта международного класса. Также хочу сказать огромное спасибо организаторам Кубка нефтяных стран, Федерации бокса России, в частности Умару Назаровичу Кремлеву. Турнир прошел на высочайшем уровне, в соревновании принимали ведущие спортсмены из более чем 20 стран. Только в таких поединках можно повышать уровень наших боксеров.