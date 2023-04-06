Василий Ломаченко: «Хейни сложно сравнивать с Мейвезером»

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) не считает, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) на одном уровне с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Хейни набрался опыта, — сказал Ломаченко Boxing Scene. — Я уважаю его стиль. Он очень сильный и умный боксер. Меня ожидает трудный поединок. Но я полагаюсь на свой опыт. Мы оба высококлассные боксеры. Это будет интересно.

Можно ли Хейни сравнить с Мейвезером? Я не могу, но кто-то, возможно, может».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.