Валуев оценил технику удара Соловьева
18:00
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на недавнее видео с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, который продемонстрировал свою технику ударов руками.
— Кстати о Соловьеве. Он тут недавно пытался показать мастерство в рукопашном бое. Готовы дать ему пару уроков, как правильно бить?
— Я думаю, что у него есть тренеры, которые ему покажут. Зачем ему я? В динамике и технике удара все достаточно похоже. Любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьеву объяснить, как правильно бить. (Михаил Потапов)
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