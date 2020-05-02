Валуев оценил технику удара Соловьева

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на недавнее видео с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, который продемонстрировал свою технику ударов руками.

— Кстати о Соловьеве. Он тут недавно пытался показать мастерство в рукопашном бое. Готовы дать ему пару уроков, как правильно бить?

— Я думаю, что у него есть тренеры, которые ему покажут. Зачем ему я? В динамике и технике удара все достаточно похоже. Любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьеву объяснить, как правильно бить. (Михаил Потапов)

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