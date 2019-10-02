В Улан-Удэ прошла церемония открытия женского чемпионата мира по боксу

2 октября в Улан-Удэ прошла торжественная церемония открытия одиннадцатого чемпионата мира по боксу среди женщин. После красочного шоу и представления стран участниц было зачитано обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, а потом наступила очередь приветственных речей организаторов турнира.



— Приветствую всех наших спортсменов! — обратился к присутствующим генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — Почему я говорю слово «наших» — потому что мы все являемся большой боксерской семьей. Бокс начинается со спортсменов и тренеров, именно от вас идет развитие и популяризация бокса. Также я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации чемпионата мира.



Вместе мы сможем вернуть не только статус AIBA, мы сделаем все возможное, чтобы на Олимпийских играх женщины соревновались не в пяти весовых категориях, а в десяти. Хотел бы поприветствовать всех сотрудников, членов исполкома AIBA, временного главу организации Мохамеда Мустасана. Мы, как функционеры, будем обязаны вернуть две весовых категории у мужчин и сделать так, чтобы на Олимпиаде было десять категорий и у женщин. AIBA ждет очень хорошее будущее.



Болельщикам хотел бы пожелать зрелищных поединков, а спортсменам — хороших боев. Пусть победит сильнейший. С праздником! Бокс нас всех объединяет".



Уважаемая семья AIBA! — продолжил исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан. — Я рад приветствовать вас в прекрасном городе Улан-Удэ. Я хочу поблагодарить Федерацию бокса России и региональное руководство за проделанную огромную работы. Мы рассчитываем на блестящий турнир. В последние несколько лет во всем мире стремительно развивается женский бокс, появилось много звезд, и я уверен, что на этом чемпионате мира зажгутся новые звезды. Теперь с пятью олимпийскими категориями все страны уделяют больше внимания женскому боксу



В эти трудные времена для нашей организации мы должны сосредоточиться на нашей главной ценности — спортсменах. И предоставить лучшие возможности для их развития. Уверен, что на этом турнире все спортсменки покажут весь свой потенциал. Мы ожидаем увлекательный чемпионат мира с отличными и зрелищными боями. Желаю всем насладиться соревнованиями. Бокс объединяет. Я официально объявляю женский чемпионат мира 2019 года открытым".



Причем фразу «бокс объединяет» Мустасан произнес по-русски.



— Уважаемые жители республики Бурятия, участники, гости, зрители! — взял слово глава республики Бурятия Алексей Цыденов. — От себя лично, от организаторов, от России приветствую вас на чемпионате мира по боксу среди женщин на землях Байкала в республике Бурятия.



Чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ определенно станет мощным толчком для развития этого вида спорта в нашей республике, в нашей стране. Этот турнир поспособствует приобщению всего населения к здоровому образу жизни. Бокс является одним из популярных видов спорта в нашей республике. В последние годы мощное развитие получил женский бокс. На этом чемпионате мы обязательно станем свидетелями целеустремленности, самоотдачи и красивой техники бокса



Желаю всем участникам соревнований достойных соперников и честных побед. Пусть этот чемпионат запомнится красивыми поединками в квадрате ринга и крепкой дружбой за ее пределами. Пусть бурятская земля станет местом высоких спортивных достижений и местом новых знакомств".



— От министерства спорта Российской Федерации и лично от Павла Анатольевича Колобкова приветствую участников, организаторов и гостей чемпионата мира по боксу среди женщин, — сказал заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов. — Поздравляю всех с торжественной церемонией открытия турнира. Уверен, что соревнования будут проведены на самом высоком уровне, участницы покажут достойные результаты в бескомпромиссной борьбе, а зрители получат массу позитивных впечатлений".



Клятву во имя честной борьбы от лица всех спортсменов принесла член сборной России по боксу Людмила Воронцова. Свою клятву принесли и судьи. Соревновательная часть начнется в четверг.